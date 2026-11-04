Contraloría inicia investigación en el Ministerio de Justicia por rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores

El organismo aseguró que desde la semana pasada están constituídos en Ministerio de Justicia para realizar una fiscalización tras la rebaja de condenas a 56 personas.

La Contraloría General de la República abrió un proceso de proceso de revisión y fiscalización al Ministerio de Justicia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Además, el organismo señaló que está pidió un informe a la cartera a raíz de una presentación realizada por un grupo de parlamentarios, quienes pidieron un pronunciamiento ante la eventual falta de respuesta de esa cartera a la Defensoría de la Niñez.

Desde la Contraloría explicaron que “a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”.





También explicaron que “en cuanto a la presentación de varios parlamentarios, en que piden un pronunciamiento jurídico a la Contraloría sobre una posible falta de respuesta de dicha cartera ministerial a la Defensoría de la Niñez, se está requiriendo informe a ese ministerio “.

Ministro Rabat figura como imputado en investigación

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, figura como imputado en una investigación de la Fiscalía por el presunto delito de prevaricación administrativa.

La denuncia fue presentada por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), a raíz de la polémica por los decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 personas privadas de libertad por delitos sexuales.

“Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá, ¿no es cierto?, la tramitación que corresponda en conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno al respecto del cual se hace una denuncia”, declaró el secretario de Estado.