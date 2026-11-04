“Muy enojado, gritando”: Rodrigo Díaz recordó tensa escena con exproductor acusado por Mon Laferte

El primer ganador del programa de talentos solidarizó con el relato de Mon Laferte y explicó que la dinámica de trabajo de los bailarines era distinta a la de los cantantes. Además, reveló un rol clave de la recordada coreógrafa Rosita Piulats.

El bailarín Rodrigo Díaz se refirió al relato de Mon Laferte, quien dio a conocer un episodio de acoso sexual que atribuyó a Jaime Román, exproductor musical de Rojo.

La cantautora contó que, durante su paso por el programa de talentos, Román la besó sin su consentimiento al interior de un automóvil.

Invitado a Y nos fuimos a capilla, el mismo podcast en que Laferte compartió su testimonio, Díaz explicó que la dinámica de trabajo de los bailarines era distinta a la de los cantantes.





“Los bailarines siempre trabajábamos como equipo, en patota”, señaló, antes de destacar el rol que cumplía Rosita Piulats, la recordada coreógrafa del espacio.

Fue María Jimena Pereyra, una de las conductoras del podcast, quien recordó la regla que, según ella, Piulats aplicaba en la sala de ensayo.

“Yo me acuerdo que Rosita tenía prohibida la entrada a cualquier persona externa que no fuera bailarín ”, afirmó. “De alguna manera los protegía”, agregó.

“Nuestro conducto regular era Rosita”

Cuando Carolina Soto le preguntó si había visto algo raro, Díaz respondió: “Nunca”. Luego explicó cómo se comunicaba con el equipo del programa.

“Nuestro contacto y nuestro conducto regular siempre era Rosita o, si yo tenía algo más importante, (hablaba) con el productor general o el director. Yo no tenía otros intermediarios, no necesitaba pasar por otras personas para hacer otros proyectos”, señaló.

Al referirse al testimonio de Laferte, el bailarín agregó: “Siento que debe haber sido muy difícil, no solo para ella, sino para muchas cantantes que se vieron en la misma situación”.





El recuerdo de Rodrigo Díaz sobre Jaime Román

Díaz también recordó que escuchó reclamos por los créditos de algunas canciones. “Había músicos que se quejaban porque no figuraban dentro de las composiciones”, señaló.

Sobre su trato con Román, precisó: “La vez que más lo vi fue cuando hicimos la película de Rojo, porque él era el productor musical”.

El bailarín recordó haber visto a Román “muy enojado, gritando” durante una grabación. Según contó, la discusión surgió por la música que usaría Christian Ocaranza en una de sus apariciones.

“Él no quería la de Michael Jackson, él quería una de las canciones donde tenía derechos de autor”, afirmó Díaz.

Cabe recordar que Jaime Román fue condenado en 2013 a cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, tras confesar que obtuvo servicios sexuales de menores, en el marco del llamado caso Heidi.