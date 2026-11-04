Quienes ingresan por primera vez al mundo laboral formal pueden acceder a un aporte económico extra si cumplen con ciertas condiciones.

El Estado cuenta con beneficios económicos para apoyar a las personas que buscan mejorar sus condiciones laborales, no de ellos es el Bono por Formalización del Trabajo.

Esta aporte está dirigido a quienes ingresan por primera vez al mundo laboral formal y forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio contempla un pago por una sola vez que puede alcanzar los $302.505 durante 2026, dependiendo del mes de participación en el Acompañamiento Sociolaboral.





El beneficio no requiere postulación, ya que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia identifica a las personas que cumplen las condiciones para recibirlo.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Formalización del Trabajo?

El aporte está destinado a personas usuarias o integrantes de familias pertenecientes al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades , que participen activamente en el programa de Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Este acompañamiento se desarrolla en los programas Familias, Abriendo Caminos y Calle. Además, cada integrante de una misma familia que cumpla las condiciones puede recibir su propio pago.

Requisitos para recibir el bono

Las personas que quieran recibir el Bono por Formalización del Trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser participante del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, individualmente o como integrante de una familia usuaria.

Participar activamente en el Acompañamiento Sociolaboral.

Incorporarse por primera vez a un trabajo formal.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el Seguro de Cesantía.

Tener las cotizaciones declaradas y pagadas durante el período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Montos del Bono por Formalización del Trabajo

El monto del beneficio no es igual para todas las personas, ya que depende del mes de participación en el Acompañamiento Sociolaboral en que se cumplen los requisitos.

Para 2026, los valores establecidos son los siguientes:

Meses 1 al 19: $302.505 .

. Mes 20: $242.005 .

. Mes 21: $193.604 .

. Mes 22: $154.883 .

. Mes 23: $123.906 .

. Mes 24: $99.125.

Quienes cumplen las condiciones durante los primeros 19 meses del acompañamiento pueden acceder al monto máximo de $302.505 .

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para conocer si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo 2025, debes acceder con tu RUT al sitio web de ChileAtiende e ingresar los datos solicitados o haciendo clic en la imagen a continuación.