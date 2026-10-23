Bono de hasta $302 mil sin postular para trabajadores: revisa con tu RUT si cumples el requisito

Este beneficio es una ayuda económica que otorga el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan las condiciones establecidas.

El Bono por Formalización del Trabajo es un incentivo económico que entrega el Estado y está dirigido a las personas que se integran por primera vez al mundo laboral.

Se trata de un beneficio estatal que no requiere postulación y cuyo pago consiste en un monto único que se transfiere directamente en la CuentaRUT de BancoEstado.

El aporte entrega un monto máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quienes reciben Bono por Formalización del Trabajo

El aporte está destinado a personas mayores de 18 años que participan individualmente o forman parte de familias incorporadas al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un mecanismo de protección social dirigido a hogares que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y que reciben acompañamiento para mejorar sus oportunidades de generación de ingresos y acceso al empleo.

Si buscas recibir el aporte y formas parte del Subsistema, también debes participar activamente en alguno de los siguientes programas:

Familias: dirigido a hogares que requieren apoyo para superar situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

dirigido a hogares que requieren apoyo para superar situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Abriendo Caminos: orientado a niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados de libertad, junto con sus cuidadores.

orientado a niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados de libertad, junto con sus cuidadores. Calle: destinado a personas en situación de calle que participan en procesos de acompañamiento.

El beneficio es individual por lo que si dos o más integrantes de una misma familia cumplen los requisitos, cada uno puede recibir su propio pago.





El requisito clave para recibir el beneficio

Uno de los requisitos más importantes es registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el Seguro de Cesantía, según corresponda.

Estas cotizaciones deben encontrarse declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Por ejemplo, una persona que comienza una relación laboral formal mientras participa en el programa no obtiene automáticamente el bono durante su primer mes de trabajo: deberá esperar 3 meses más.