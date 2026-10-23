Alcalde de Cabo de Hornos pide “respuesta enérgica” de Cancillería tras dichos de exgeneral argentino sobre Puerto Williams

Patricio Fernández, autoridad de la comuna que alberga a Puerto Williams, declaró que la ciudad más austral del mundo “no es una ficha de negociación ni un territorio que pueda ser amenazado”.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, reaccionó a la polémica en torno a los dichos de un general en retiro del Ejército argentino y pidió un pronunciamiento de Cancillería para resguardar la “convivencia pacífica entre ambos países”.

Mediante un comunicado, el jefe comunal consideró “necesario” aclarar los hechos y “rechazar cualquier amenaza contra nuestra comunidad y defender con firmeza la soberanía nacional”.

Esto, luego que Edgar Fernando, general en retiro del Comando Conjunto Antártico del país trasandino, declarara en un podcast que “Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams: cierra el gas”.

En respuesta, y en una carta recogida por Infogate, aclaró que “Puerto Williams no depende del gas argentino” ya que el gas licuado llega por vía marítima desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en nuestra propia comuna.





“La soberanía de Puerto Williams no está en discusión”, dijo en un segundo punto. “Nuestra ciudad se encuentra en la isla Navarino, en territorio chileno, en una zona cuya delimitación y fronteras se encuentran reguladas por los instrumentos internacionales”.

“Plantear que se pueden condicionar recursos o servicios básicos a cambio de un supuesto ejercicio de soberanía constituye una señal preocupante y desconoce la importancia del respeto al derecho internacional y a los acuerdos vigentes”, advirtió.

Alcalde Fernández: “Puerto Williams no es una ficha de negociación”

En la misiva, Fernández consideró “necesario dirigir una señal clara al Estado de Chile”: “No podemos hablar de soberanía efectiva si las comunidades que habitan estos territorios sienten que sus necesidades no reciben una respuesta suficiente“.

Mencionando la necesidad de invertir en áreas como infraestructura y servicios públicos, subrayó que la presencia del Estado debe expresarse en “hechos concretos, recursos adecuados y una política permanente de desarrollo”.

Por todo lo anterior, agregó, “esperamos una respuesta clara, oportuna y enérgica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile frente a estas declaraciones”.