Emiten aviso para tres regiones por posibles tormentas de arena y vientos de hasta 60 km/h

El evento estará asociado al fenómeno sinóptico conocido como jet costero, una condición que, según la DMC, favorecerá la presencia de fuertes vientos en las zonas afectadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para tres regiones del país ante la posibilidad de que se desarrollen tormentas de arena.

El fenómeno estará asociado a la condición sinóptica denominada jet costero , fenómeno que, de acuerdo con la DMC, podría favorecer la presencia de viento en las zonas afectadas.

El aviso está vigente desde el jueves y se mantendrá activo hasta la noche del sábado 24 de octubre.





Regiones con probabilidad de tormentas de arena

Las zonas contempladas en el aviso meteorológico son el litoral de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama , donde se esperan distintas intensidades de viento durante dos jornadas.

De acuerdo al pronóstico de la DMC, las intensidades estimadas variarán dependiendo de la región, pero podrían alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Región de Tarapacá (Litoral)

Viernes 23: 25-40, rachas de 50 (km/h)

Sábado 24: 25-40, rachas de 50 (km/h)

Región de Antofagasta (Litoral)

Viernes 23: 40-60 (km/h)

Sábado 24: 40-60 (km/h)

Región de Atacama (Litoral)