Polémica por exgeneral trasandino: dijo que “Argentina tiene herramientas para eliminar Puerto Williams”

Edgar Calandín, general en retiro del Comando Conjunto Antártico, advirtió también que nuestro país está trabajando en el desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams “a una velocidad más rápida y con mayor eficiencia”.

Una fuerte controversia se instaló en el extremo austral de Chile a raíz de las declaraciones de Edgar Calandín, un general en retiro del Comando Conjunto Antártico argentino que aseguró que su país cuenta con la facultad de “eliminar a Puerto Williams”.

Los dichos fueron vertidos por el exuniformado en el podcast El Tablero, cuya temática principal, según la descripción de la transmisión, fue la “importancia de la presencia argentina, la investigación científica y el futuro de la soberanía” en la Antártica.

Calandín comenzó diciendo que “Argentina es el país más cercano a la Antártida”. “No miremos la Antártida como algo lejano, mirémosla como algo cercano, está a 1.000 kilómetros”, instó en el programa.

“Nosotros decimos que Ushuaia tiene que ser una ciudad custodia, no sólo una ciudad de entrada. Que custodie el sector antártico argentino respecto a la ciencia, medio ambiente, desarrollando capacidades para poder estar bien asentada”, continuó.

Sin embargo, vale mencionar que el territorio chileno llega más al sur que el argentino : las Islas Diego Ramírez están a unos 790 km de las islas Shetland del Sur, en la Antártida marítima; mientras que Ushuaia está a unos 1.000 km de la Península Antártica.





“Argentina tiene la herramienta para eliminar Puerto Williams”

La frase que fue blanco de críticas la pronunció después ya que, en relación a Ushuaia, advirtió que “la política antártica argentina no promueve el desarrollo de una ciudad antártica internacional que permita traer a los 58 países que componen el tratado”.

A su juicio, Chile sí lo está haciendo, pues argumentó que nuestro país está trabajando en el desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams” a una velocidad más rápida y con mayor eficiencia”.

Pese a lo anterior, en su análisis, Calandín sostuvo que la ciudad austral trasandina tiene mayor potencial que las nombradas: “Es voluntad política (…) La ubicación y los recursos, (Ushuaia) es diez veces mejor (…) sobre Punta Arenas”.

“Sobre Puerto Williams, Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams , cierra el gas. Es increíble que Argentina le haya pasado el gas a Puerto Williams; bueno, yo se lo pasaría con prevendas ostensibles en otros recursos y capacidad”.

Argentina no abastece de gas a Puerto Williams

Sin embargo, lo anterior resulta falso, pues Argentina no abastece de gas a la ciudad austral : Puerto Williams se abastece de gas licuado chileno que llega por mar desde Punta Arenas.

En concreto, Gasco Magallanes lo distribuye en la isla Navarino, y en Puerto Williams solo existe gas licuado en cilindros o granel, no gas natural por red. Además, el diésel llega en la barcaza de Austral Broom, mientras que la bencina viaja en los camiones de gas.

En su momento los presidentes Frei y Menem firmaron un acuerdo según el cual Argentina entregaría gas a Puerto Williams mediante un ducto por el Paso Almanza, pero ese gas nunca llegó y la opción quedó descartada definitivamente.