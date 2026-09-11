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Bono por Formalización Laboral: cómo acceder a este beneficio de hasta $302.505

El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El Bono por Formalización Laboral es un beneficio económico que se entrega por una sola vez.

Lo reciben todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en el programa en el que participan (Familias, Abriendo Caminos o Calle).

Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede percibir esta ayuda monetaria.

Requisitos del Bono por Formalización Laboral

El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular, ya que se activa automáticamente en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estar participando de todas las actividades que lo conforman.
  • Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

¿Cuál es el monto del bono?

El bono consiste en un único pago, con un mínimo de $99.125 y máximo de $302.505 (valor 2026), dependiendo del mes de intervención del acompañamiento.

¿Cómo se puede cobrar el Bono por Formalización?

El Bono por Formalización es pagado directamente a las personas participantes que cumplen los requisitos, de forma bancaria, para lo cual:

  • Si el beneficiario dispone de una CuentaRUT de BancoEstado activa: el bono se pagará directamente a través de un depósito electrónico, que se reflejará como un abono a esta cuenta.
  • Si el beneficiario no tiene cuenta activa: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se hará cargo de la apertura de una CuentaRUT sin costo para el usuario. En estos casos, los cobradores deberán acercarse a BancoEstado con su cédula de identidad para retirar la tarjeta (plástico), ya que su cuenta registra como activa.
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