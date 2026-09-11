Bono por Formalización Laboral: cómo acceder a este beneficio de hasta $302.505
El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular.
El Bono por Formalización Laboral es un beneficio económico que se entrega por una sola vez.
Lo reciben todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en el programa en el que participan (Familias, Abriendo Caminos o Calle).
Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede percibir esta ayuda monetaria.
Requisitos del Bono por Formalización Laboral
El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular, ya que se activa automáticamente en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
- Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estar participando de todas las actividades que lo conforman.
- Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).
¿Cuál es el monto del bono?
El bono consiste en un único pago, con un mínimo de $99.125 y máximo de $302.505 (valor 2026), dependiendo del mes de intervención del acompañamiento.
¿Cómo se puede cobrar el Bono por Formalización?
El Bono por Formalización es pagado directamente a las personas participantes que cumplen los requisitos, de forma bancaria, para lo cual:
- Si el beneficiario dispone de una CuentaRUT de BancoEstado activa: el bono se pagará directamente a través de un depósito electrónico, que se reflejará como un abono a esta cuenta.
- Si el beneficiario no tiene cuenta activa: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se hará cargo de la apertura de una CuentaRUT sin costo para el usuario. En estos casos, los cobradores deberán acercarse a BancoEstado con su cédula de identidad para retirar la tarjeta (plástico), ya que su cuenta registra como activa.