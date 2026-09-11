Bono por Formalización Laboral: cómo acceder a este beneficio de hasta $302.505

El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular.

El Bono por Formalización Laboral es un beneficio económico que se entrega por una sola vez.

Lo reciben todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en el programa en el que participan (Familias, Abriendo Caminos o Calle).

Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede percibir esta ayuda monetaria.





Requisitos del Bono por Formalización Laboral

El Bono por Formalización es un beneficio destinado a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades al que no es necesario postular, ya que se activa automáticamente en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estar participando de todas las actividades que lo conforman.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

¿Cuál es el monto del bono?

El bono consiste en un único pago, con un mínimo de $99.125 y máximo de $302.505 (valor 2026), dependiendo del mes de intervención del acompañamiento.

¿Cómo se puede cobrar el Bono por Formalización?

El Bono por Formalización es pagado directamente a las personas participantes que cumplen los requisitos, de forma bancaria, para lo cual: