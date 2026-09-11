Reportan corte de agua en importante calle de Santiago: Decenas de clientes afectados

La compañía no detalló la causa del corte, pero estimó que el suministro se restablecerá cerca de la medianoche.

Aguas Andinas informó que un sector de la región Metropolitana está sufriendo un importante corte de agua a esta hora.

A través de sus plataformas oficiales, la compañía dio el aviso de que residentes de Avenida Ossa, en la comuna de La Reina, están sufriendo una interrupción del suministro de agua.

En concreto, el servicio se encuentra cortado en la mencionada calle, por la vereda oriente, principalmente entre las calles Echeñique y Tobalaba.





Reportan corte de agua en La Reina: Hay decenas de clientes afectados

En su plataforma, Aguas Andinas no detalló la causa de la interrupción del servicio, pero sí indicó la hora estimada de reposición: el agua volverá, aproximadamente, a las 00:00 horas de este sábado 12 de septiembre.