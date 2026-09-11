Fuerte sismo remece al sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico de magnitud 4.8 se produjo este viernes 11 de septiembre a las 19:32 horas.

Un sismo de magnitud 4.8 se registró este viernes 11 de septiembre a las 19:32 horas, con epicentro a 91 kilómetros al suroeste de Isla Guamblín, región de Aysén.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Hasta el cierre de esta nota no hay reportes de daños a personas o infraestructura.