Dirección Meteorológica suma nueva alerta por tormentas eléctricas en dos regiones: Revisa las zonas bajo observación

La alerta, asociada a una vaguada en altura, incluye posibilidad de chubascos y regirá durante la tarde y noche de hoy.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una nueva alerta por tormentas eléctricas en el país, esta vez para dos regiones.

El organismo informó sobre posible actividad eléctrica en las regiones de O’Higgins y el Maule, que incluso podría venir asociada a chubascos.

Se trata de la segunda alerta de este tipo, luego de que ayer el mismo organismo avisara por un fenómeno similar en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Las tormentas eléctricas podrían registrarse en el transcurso de la tarde de hoy y podrían extenderse hasta la noche. A continuación, revisa las zonas afectadas por cada región:

O’Higgins (Valle, precordillera y cordillera)

(Valle, precordillera y cordillera) Maule (Valle, precordillera y cordillera)

De acuerdo con la Dirección Meteorológica, la causa es una vaguada en altura.

Alerta de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica, una alerta implica el pronóstico de fenómenos “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Al respecto, la DMC solicita: “Manténgase informado de su evolución, siga las instrucciones de las autoridades y evite riesgos innecesarios”.