Tormentas eléctricas y posible granizo: DMC eleva su alerta para cuatro regiones del país, incluida la RM

El aviso, vigente hasta esta noche, abarca cuatro regiones del país y contempla posibles caídas de granizo y fuertes ráfagas de viento.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas en cuatro regiones del país, incluida la región Metropolitana.

El organismo detalló que, además de la actividad eléctrica, podría registrarse la caída de granizos y fuertes rachas de viento locales.

El fenómeno se extenderá hasta la noche de hoy, jueves 10 de septiembre, en las siguientes regiones. Entre paréntesis, además, figuran las zonas afectadas en cada una:

Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos)

(Precordillera y valles precordilleranos) Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)

(Precordillera y valles precordilleranos) Metropolitana (Valle, Precordillera)

(Valle, Precordillera) O’Higgins (Precordillera)

De acuerdo con la Dirección Meteorológica, la causa corresponde a una vaguada en altura.





Alerta de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica del servicio, una alerta implica el pronóstico de fenómenos “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Al respecto, la DMC solicita: “Manténgase informado de su evolución, siga las instrucciones de las autoridades y evite riesgos innecesarios”.