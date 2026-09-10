Confirman interno con tuberculosis en cárcel de Traiguén: Hay cinco casos sospechosos bajo estudio

El interno que dio positivo se encuentra aislado de la población penal y con tratamiento médico tras pasar un día hospitalizado.

Este jueves, se confirmó por parte de la autoridad sanitaria un caso de tuberculosis en la cárcel de Traiguén, región de La Araucanía.

Según consignó Radio Bío Bío, el interno que dio positivo a la grave enfermedad se encuentra aislado de la población penal y con tratamiento médico tras pasar un día hospitalizado.

Carlos Colina, de la Seremi de Salud de zona, indicó que el caso fue confirmado en el Centro de Detención Preventiva de Gendarmería de Traiguén, aunque manifestó: “No es un brote, porque hay una persona positiva”.





Hay otros cinco casos sospechosos

A pesar de lo informado por la autoridad, esta cifra podría aumentar, ya que hay otros cinco casos sospechosos al interior del penal, a quienes les practicaron los exámenes respectivos para determinar si tienen o no la enfermedad.