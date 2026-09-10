10/ 09/ 2026 22:10

25 años del 11-S: Testimonios inéditos de tres chilenos que estuvieron en el ataque a las Torres Gemelas

Hace 25 años, el cielo de Nueva York se oscureció y el planeta entero se detuvo. Ese 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones impactaron las Torres Gemelas, tres chilenos estaban en la zona cero. A pocas horas de que se cumpla un cuarto de siglo de este ataque terrorista que cambió para siempre la historia del mundo, vamos a conocer los testimonios inéditos de compatriotas que vivieron en primera persona esta tragedia.