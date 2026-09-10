10/ 09/ 2026 22:05

Lugar es foco de incivilidades y basura: Parque San Luis en Peñalolén tiene sus obras de remodelación paralizadas hace casi un mes

Más de $1.800 millones se están invirtiendo en la remodelación del Parque San Luis, en Peñalolén. Sin embargo, según los vecinos, las obras llevan cerca de un mes paralizadas y el lugar comenzó a transformarse en foco de basura e incivilidades. La empresa a cargo del proyecto enfrenta problemas económicos y los trabajos están apenas en un 50% de avance. Es un nuevo caso de Chile a Medias.