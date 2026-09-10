10/ 09/ 2026 21:52

Vinko Fodich será formalizado este viernes: Se le acusa de estar ligado a organizaciones ilícitas de secuestro y extorsión

A pocas horas de ser formalizado, el ex fiscal jefe de Ñuñoa, Providencia y La Reina enfrenta una compleja situación judicial. Fuentes de la investigación afirman que Vinko Fodic habría utilizado su prestigio como abogado para lograr que sus propios clientes entregaran dinero a organizaciones ligadas a los secuestros extorsivos. Estos dineros además habrían sido depositados en las cuentas bancarias de la casa de cambios de la que es socio el expersecutor penal que este viernes será formalizado.