10/ 09/ 2026 21:47

Balas perdidas ingresaron a iglesia en plena ceremonia: Dan a conocer supuesto motivo que originó balacera

La supuesta venta de un teléfono terminó en balacera. Delincuentes dispararon contra dos hombres que se encontraban esperando para hacer la transacción en plena vía pública, en una plaza de Colina. Sin embargo, las balas terminaron ingresando a un templo evangélico que se encontraba en plena ceremonia religiosa, donde dos integrantes de la iglesia resultaron baleados. En total, cuatro personas quedaron heridas, y las autoridades aún trabajan para dar con los autores de la balacera.