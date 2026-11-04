04/ 11/ 2026 12:12

VIDEO | Cámara captó el modus operandi de la banda que secuestró a jefe de hogar en La Florida

Grabaciones de una cámara de seguridad captaron la dinámica de la banda delictual que perpetró un secuestro y robo en una vivienda en La Florida. En las imágenes se observa la llegada de un automóvil gris sustraído a la víctima y un Citroën rojo que ingresa marcha atrás hacia un pasaje cerrado con rejas. Estos registros refuerzan la hipótesis de que la persona retenida fue movida entre maleteros para continuar la fuga hacia arterias principales de la comuna.