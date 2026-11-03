03/ 11/ 2026 15:24

Pdte. Kast asume responsabilidad y mantiene respaldo a Rabat: “El ministro cuenta con mi confianza”

Este martes y desde Roma, Italia, el Presidente José Antonio Kast, volvió a expresar su respaldo al cuestionado ministro de Justicia Fernando Rabat por la firma de decretos y la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales. El mandatario afirmó que él asume la responsabilidad por nombrar al ministro, sobre quien mantiene su confianza. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el Presidente de la República, y en una democracia como la nuestra, al ministro lo nombra el Presidente de la República y les pide el cese de funciones el presidente, no los diputados ni senadores, que están en su derecho de expresar lo que estimen conveniente… El ministro cuenta con mi confianza y vamos a enfrentar y resolver el problema”.