VIDEO | El momento en que imputado ataca a su abogada con un lápiz y la cadena de sus grilletes en tribunal

Cuando estaba terminando la audiencia, el sujeto atacó a su defensora pública y tuvo que ser reducido por cuatro gendarmes.

Un hombre fue formalizado este lunes por el delito de homicidio frustrado contra su propia defensora penal pública, tras protagonizar una violenta agresión al término de una audiencia de control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Centro Norte, el imputado atacó a la abogada utilizando un lápiz , con el que la habría agredido en el cuello.

Posteriormente, también la habría atacado con la cadena de los grilletes que mantenía puestos en la audiencia.





El incidente ocurrió una vez finalizada la audiencia y generó la intervención de los funcionarios de Gendarmería que se encontraban en el tribunal. En total, cuatro gendarmes debieron reducir al sujeto para controlar la situación.

Tras la agresión, el Ministerio Público solicitó que el imputado quedara en prisión preventiva, argumentando que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

“El día de hoy se realizó una audiencia muy importante, cual es de formalización de cargo respecto de un imputado que agredió a una defensora en una audiencia de formalización en la cual se decretó la prisión preventiva por la comisión de un delito de robo con intimidación”, señaló la fiscal Macarena Cañas.

En ese contexto, la fiscal señaló que la agresión “por la forma y el desarrollo de esta misma, la Fiscalía entiende que tuvo un ánimo doloso para matar a la defensora”.