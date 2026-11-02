Imputado atacó con un lápiz y grilletes a su defensora al término de audiencia en el Centro de Justicia de Santiago

El sujeto tuvo que ser reducido por los cuatro gendarmes que estaban en el tribunal y tras el incidente quedó en prisión preventiva.

La Fiscalía Centro Norte formalizó este lunes a un hombre por el delito de homicidio frustrado del que fue víctima su propia defensora penal pública durante una audiencia de control de detención.

De acuerdo a lo señalado por el ente persecutor, “el imputado atacó a la víctima con un lápiz en el cuello y luego con la cadena de los grilletes que tenía puestos”.





La situación se dio al término de una audiencia en el Centro de Justicia de Santiago. En ese contexto, el sujeto fue reducido por cuatro gendarmes que estaban en el tribunal.

Luego de lo sucedido, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por “peligro de la seguridad de la sociedad y de la víctima”. El tribunal de garantía concedió la medida cutelar más gravosa.