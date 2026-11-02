02/ 11/ 2026 22:33

“Se tiró desde el auto” y “le disparó como cuatro veces”: imputado habló tras secuestro con homicidio de Martín Pérez

En prisión preventiva quedaron tres imputados por el secuestro con homicidio de Martín Pérez Burgos, un joven de 19 años. Uno de los detenidos de nacionalidad venezolana confesó que un menor de 17 años apodado “Ñaño” fue quien asesinó a la víctima. El crimen habría ocurrido mientras iban en un vehículo desde una casa de cautiverio a otra, cuando el secuestrado se lanzó desde el auto en movimiento, para intentar escapar. El supuesto homicida también fue detenido.