02/ 11/ 2026 22:30

Alerta en altamar: registran tensas horas en la frontera marítima chilena por pescas de flotas internacionales

Cerca de 390 barcos pesqueros industriales y de abastecimientos se avistaron en el mar al frente de Iquique. Son verdaderas ciudades marítimas que buscan pescar recursos naturales y llevarlos a todo el mundo, especialmente a China. Pasar el límite y entrar a territorio chileno es siempre una amenaza. Volamos junto a la armada en el “Orión” y fuimos testigos de la tensión por mar y aire. La seguridad nacional, como nunca la hemos visto en el reportaje de Javier Hernández, Pedro Fica y Rafael Cavada.