“¡Vamos a estrellarnos, se nos acabó el tiempo!”: filtran audio del piloto de avión privado que se estrelló en Estados Unidos

Este domingo se reportó un fatal accidente en Palm Beach, Florida, en Estados Unidos. Un jet privado se estrelló en una zona residencial y dejó nueve fallecidos. Tras el siniestro, se reveló el llamado de auxilio del hombre que piloteaba la aeronave.

Nueve personas fallecieron luego de que un avión privado se estrellara en un sector residencial del condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Momentos previos al incidente, un piloto intentó advertir la situación.

Una grabación de las comunicaciones radiales difundida por LiveATC.net evidenció los segundos de terror que se vivieron al interior de la aeronave antes del siniestro.

Minutos previos, el piloto advirtió que la temperatura exterior bordeaba los –47° y que la presencia de turbulencias provocaba un rebote de hasta 700 pies.

“Tenemos hielo ligero y transaparente, manejable y turbulencias moderadas”, reportó el piloto al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami. Sin embargo, la situación cambió cuando la lluvia comenzó a caer.

“¡Mayday, mayday! Estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto. Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20 mil pies por minuto. ¡Vamos a estrellarnos contra el suelo!”, expresó.

“Vamos descendiendo, se nos acabó el tiempo, mier…”, comunicó el piloto a segundos del fatal accidente.

Lo que se sabe del accidente

El avión Bombardier Learjet 60, que despegó desde Texas con destino a las Bahamas, descendió 27 mil pies en el transcurso de un minuto antes de que se interrumpiera la transmisión de datos de seguimiento del vuelo.





Los testigos que registraron el momento evidenciaron que la aeronave impactó bruscamente contra el suelo, desencadenando una enorme bola de fuego.

Tras el accidente se reportó que los nueve tripulantes fallecieron en el lugar y, a su vez, no se registró ningún herido en tierra.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) para determinar las circunstancias del accidente y las posibles causas.