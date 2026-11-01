01/ 11/ 2026 21:31

VIDEO | Captan jet privado estrellándose en zona residencial de Estados Unidos: 9 muertos dejó el accidente aéreo

Este domingo se registró un fatal accidente aéreo en el estado de Florida, en Estados Unidos, luego de que un jet privado pasara por una tormenta y terminara estrellándose contra el pavimento en la zona residencial del condado de Palm Beach. La trágica situación dejó a todos los ocupantes del avión, 9 en total, fallecidos. Revisa a continuación algunos de los registros que dejó el accidente.