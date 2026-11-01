01/ 11/ 2026 21:41

Sujetos usan uniformes y credenciales falsas: captan acomodadores de auto ilegales en Ñuñoa

A través de redes sociales se dio a conocer una particular situación que se estaba viviendo en Barrio Italia con falsos acomodadores de autos. Tenían uniformes, credenciales falsificadas y máquinas para pagar con tarjeta, sin embargo, realizaban cobros ilegales y forzaban a los conductores a pagar. Desde la municipalidad de Ñuñoa revelaron que conocen la existencia de estas bandas organizadas. Revisa aquí cómo estarían los municipales combatiendo este problema que aqueja a sus vecinos.