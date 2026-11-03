03/ 11/ 2026 15:06

Un camión, un árbol y dos casas: bus RED protagonizó múltiple choque en Cerro Navia

Un bus del recorrido 502 del sistema RED protagonizó un choque a alta velocidad contra un camión estacionado en la calle Mar de Chile, en la comuna de Cerro Navia. El impacto provocó que el vehículo impactara con otro camión, un árbol y dos viviendas, dejando graves daños estructurales pero sin registrar personas lesionadas. La conductora de la micro fue trasladada por personal de Carabineros para someterse a los exámenes correspondientes.