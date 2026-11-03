Vesta Lugg impactó con relato sobre abuso sexual que sufrió en BKN: “No quiero perder la pega”

La cantante e influencer recordó el episodio que dio a conocer en 2017 tras una entrevista. “No todas las mujeres tienen la posibilidad de hablarlo”, afirmó.

Vesta Lugg recordó el episodio de abuso sexual que sufrió cuando era adolescente y formaba parte de BKN.

En el podcast Más Que Titulares, Javiera Quiroga le preguntó por el episodio que la cantante dio a conocer en 2017 en una entrevista con revista Caras.

En esa entrevista, Lugg contó que un hombre adulto entró a su habitación de hotel tras un concierto de la banda juvenil e intentó agredirla sexualmente.

Un compañero de elenco, que entonces era su pareja, entró a la pieza e intervino. “Me lo guardé y seguí trabajando varios años con él”, dijo en esa oportunidad.

Vesta Lugg recordó episodio de abuso

En el podcast, la cantante recordó lo que sintió al leer por primera vez sobre el movimiento #MeToo en Twitter. “Fue como entre sentirme asustada, sorprendida e identificada”, señaló.

“Es una conversación muy importante para mí; la forma en que lo hablo, intento abarcarlo con el mayor respeto posible”, agregó.

“No todas las mujeres tienen la posibilidad de hablarlo”, agregó Lugg.





“Cuando vivimos en esta industria ciertas instancias que nos violentan física y emocionalmente, muchas veces en el momento no nos damos cuenta de que es eso, más aún siendo adolescente y niña ”, señaló.

También enumeró algunas de las dudas y temores que pueden aparecer ante una agresión. “¿Me lo habré imaginado?”, “¿estaré exagerando?”, “no quiero quedar como loca” y “no quiero perder la pega”, dijo. Sobre lo que vivió en esa época, añadió: “Esas son cosas que no tengo claridad, porque fue una instancia que viví muy chica”.

Al referirse a la repercusión de su entrevista en Caras, la cantante explicó cómo le afectó que ese relato marcara sus apariciones posteriores.

“Lo que más vi después de esa entrevista fue la etiqueta de víctima, que eso iba asociado a mi nombre en muchas de las entrevistas posteriores a eso”, dijo. “No soy Vesta, la víctima. Creo que a muchas nos pasa”.