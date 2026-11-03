Hasta $1.300.000 para estudiantes: 5 bonos y becas que puedes recibir en noviembre

Desde asignaciones de $10.000 mensuales por asistencia escolar hasta transferencias que superan el millón de pesos para educación superior: revisa montos y requisitos para postular o renovar estos beneficios estatales.

El Estado de Chile dispone de un conjunto de bonos y becas destinados a apoyar a estudiantes de enseñanza básica, media y educación superior, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y premiar el rendimiento o la asistencia

Dentro de esta cobertura destacan aportes como el Bono por Deber Asistencia Escolar, que entrega $10.000 mensuales de forma automática, y la Beca Presidente de la República, un beneficio de libre disposición que otorga hasta $431.588 en diez cuotas anuales.

1. Bono por Deber Asistencia Escolar

Este beneficio entrega $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con una asistencia escolar igual o superior al 85%.

Está dirigido a familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades y que tengan estudiantes de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.

El bono no requiere postulación y se paga automáticamente mediante depósito bancario o para retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.

2. Beca Indígena

La Beca Indígena está destinada a estudiantes de entre quinto básico y educación universitaria con ascendencia indígena acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Además, deben ser del 60% más vulnerable de RSDH y tener un promedio mínimo de nota 5.0. Se debe postular o renovar el beneficio hasta el 31 de enero en este sitio y los montos contemplados este año son los siguientes:

Enseñanza básica: $100.550.

$100.550. Enseñanza media: $208.280.

$208.280. Enseñanza superior: $654.600.





3. Beca Práctica Técnico Profesional

La Beca Práctica Técnico Profesional se entrega a los estudiantes o egresados de enseñanza media técnico-profesional, que estén cursando o vayan a iniciar su práctica profesional dentro del año en curso.

Se otorga en una sola ocasión en un monto de $65.000 y para postular este 2026 tienes plazo hasta el 13 de marzo de 2026. Puede hacerlo en este portal.

4. Beca de Integración Territorial

Es un aporte económico para estudiantes de educación media que tengan domicilio en la Región de Aysén o de Magallanes, en las provincias de Palena o Chiloé, o en las comunas de Isla de Pascua o Juan Fernández.

Para recibirlo deben requerir trasladarse y vivir fuera de las localidades en las que residen para poder llevar a cabo sus estudios. También deben ser del 80% más vulnerable del RSH y tener notas promedio de mínimo 5,0.

El monto del beneficio corresponde a 18,7 UTM anuales ($1.304.343), las que se pagan en 10 cuotas mensuales. Además, se entrega un aporte por traslado según donde vivas. Este va desde las 3,73 UTM a 18,65 UTM (pagados en dos cuotas). Puedes postular o renovar hasta el 31 de enero aquí.

5. Beca Presidente de la República

Se otorga a estudiantes de enseñanza media y educación superior con alto rendimiento académico, cuyas familias cumplan con los requisitos establecidos. El monto es de hasta 6,2 UTM ($431.588 a febrero de 2026), que se pagan en 10 cuotas al año.

Es un aporte de libre disposición que entrega Junaeb directamente a los estudiantes, quienes pueden destinarlo a distintos gastos relacionados con su formación académica