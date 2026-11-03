En 6 regiones del país: DMC emite nuevo aviso por probables tormentas eléctricas este martes

El fenómeno se extenderá hasta la noche de este martes 3 de noviembre y se presentaría “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a seis regiones del país.

El fenómeno, informó el organismo, comenzó durante la tarde del lunes y se extenderá hasta la noche de este martes 3 de noviembre.

Tormenta eléctrica en 6 regiones del país

Las zonas afectadas serán las siguientes:

Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera)

(precordillera, valles precordilleranos y cordillera) Metropolitana (precordillera y cordillera)

(precordillera y cordillera) O’Higgins (precordillera y cordillera)

(precordillera y cordillera) Maule (precordillera y cordillera)

(precordillera y cordillera) Ñuble (precordillera y cordillera)

(precordillera y cordillera) Biobío (precordillera y cordillera)

Según precisó la DMC, las tormentas eléctricas se presentarían “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.





Martes con precipitaciones en la región Metropolitana

Este miércoles la jornada tendrá nubosidad parcial y una máxima de entre 20 y 21 °C en la Región Metropolitana, y se esperan chubascos débiles en diversos puntos de Santiago.

En el centro de la capital se esperan entre 1 y 2 milímetros, mientras que en el poniente apenas caerían algunas gotas. Los mayores acumulados, de hasta 5 milímetros, se prevén en comunas como Las Condes, Lo Barnechea y La Reina.