En 6 regiones del país: DMC emite nuevo aviso por probables tormentas eléctricas este martes
El fenómeno se extenderá hasta la noche de este martes 3 de noviembre y se presentaría “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a seis regiones del país.
El fenómeno, informó el organismo, comenzó durante la tarde del lunes y se extenderá hasta la noche de este martes 3 de noviembre.
Tormenta eléctrica en 6 regiones del país
Las zonas afectadas serán las siguientes:
- Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera)
- Metropolitana (precordillera y cordillera)
- O’Higgins (precordillera y cordillera)
- Maule (precordillera y cordillera)
- Ñuble (precordillera y cordillera)
- Biobío (precordillera y cordillera)
Según precisó la DMC, las tormentas eléctricas se presentarían “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.
Martes con precipitaciones en la región Metropolitana
Este miércoles la jornada tendrá nubosidad parcial y una máxima de entre 20 y 21 °C en la Región Metropolitana, y se esperan chubascos débiles en diversos puntos de Santiago.
En el centro de la capital se esperan entre 1 y 2 milímetros, mientras que en el poniente apenas caerían algunas gotas. Los mayores acumulados, de hasta 5 milímetros, se prevén en comunas como Las Condes, Lo Barnechea y La Reina.