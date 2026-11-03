Kathy Orellana compartió especial momento tras delicado estado de salud: “Después de mucho tiempo…”

A través de Instagram, la cantante reveló un importante paso en su carrera artística, la que se mantuvo en pausa por problemas de salud y polémicas.

Tras meses de preocupantes publicaciones, Katherine Orellana emocionó en redes sociales al contar que dio un importante paso en su carrera artística.

A través de Instagram, la cantante reveló su regreso a los escenarios con una presentación en Concón, región de Valparaíso.

La artista compartió un video al ritmo de su hit Ayayay Ayayay, el cual incluye momentos de la jornada y contó lo que significó para ella reencontrarse con el público.

El emotivo regreso de Kathy Orellana a los escenarios

“Después de mucho tiempo y de tantos procesos que han pasado en mi vida, estoy de vuelta en los escenarios”, escribió la exRojo.

En el mismo mensaje, hizo referencia a su fe y agradeció a la gente de Concón “por recibirme con tanto amor”.





Orellana también destacó el trabajo de quienes hicieron posible el evento y de los amigos con los que se reencontró durante la jornada, que estuvieron detrás de la producción y del video.

“¡Qué lindo volver y sentir tanto cariño!” , expresó.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo. “Con todo, eres una guerrera”, “bienvenida a lo tuyo, ¡el canto!” y “no dejes de seguir con tu sueño” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Su regreso se produce luego de que, a mediados de octubre, Orellana generara preocupación entre sus seguidores al compartir un video en el que aparecía llorando.

Meses antes, la cantante había estado internada en la UCI tras sufrir una peritonitis.