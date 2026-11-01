Bonos de hasta $297 mil en noviembre: conoce los beneficios que puedes recibir este mes

Ya sea si eres madre, un trabajador joven o una persona adulta mayor, conoce a continuación los subsidios disponibles para el penúltimo mes del año.

A lo largo del 2026 se han otorgado una amplia variedad de bonos y subsidios para diferentes sectores de la población, ya sea adultos mayores, estudiantes, madres o trabajadores jóvenes.

El mes de noviembre no es la excepción y existen al menos cinco beneficios que podrías recibir, en caso de contar con los requisitos solicitados.

A continuación te detallamos los aportes económicos más comunes que podrías recibir en el penúltimo mes del año.

Subsidio Unificado al Empleo (SUE)

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es el nuevo beneficio que reemplaza el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Dicho aporte corresponde a un porcentaje de la remuneración bruta y tiene un tope máximo de $185 mil mensuales, el cual se entrega a lo largo de 12 meses.

¿Quiénes pueden acceder al SUE? Según el ministerio del Trabajo: Jóvenes entre 18 y 25 años, mujeres entre 25 y 55 años, adultos mayores entre 55 y 65 años, y personas con discapacidad de hasta 65 años inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal es un apoyo económico al que pueden acceder las personas que tienen 65 años o más, y cumples con los requisitos establecidos en la ley, independiente si eres una persona pensionada o continúas trabajando.

El monto de la PGU se rige por la edad del beneficiario, en el caso de las personas mayores de 75 años el monto es de $250.275, mientras que quienes tengan entre 65 y 74 años obtendrán $231.732





Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a las mujeres que son madres (biológicas o adoptivas) y se paga una vez que la mujer cumple 65 años y se pensiona.

El aporte genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y se calcula con base en el ingreso mínimo vigente al momento del nacimiento, esto quiere decir que para los nacidos antes del 1 de julio del 2009 podrían obtener hasta $297.000 más la rentabilidad acumulada.

Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico que ayuda a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que forman parte del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Dicho beneficio entrega $22.601 por cada carga acreditada, monto que puede aumentar a $45.202 si el causante es una persona con discapacidad.

Bono de Protección

El Bono de Protección, mejor conocido como Bono Dueña de Casa, es uno de los beneficio que se entrega a lo largo de 24 meses sumando un total de $468.156 a la beneficiaria.

Si bien este bono no requiere de postulación, las mujeres deben haber aceptadoparticipar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, tales como: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.