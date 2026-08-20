Sin postulación: Los 4 requisitos que debes cumplir para recibir el Subsidio Familiar Automático
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder a un monto de dinero sin necesidad de postulación. Revisa con tu RUT si eres beneficiario.
El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico que beneficia a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que forman parte del 40% más vulnerable de la población de acuerdo con el Registro Social de Hogares
Este subsidio se entrega de manera automática y sin necesidad de postulaciones a quienes cumplan con cuatro requisitos solicitados.
El Subsidio Familiar Automático tiene tres años de vigencia a partir de que se entrega por primera vez y se puede renovar por un nuevo periodo si mantiene los requisitos iniciales.
Requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático
Para acceder al Subsidio Familiar automático, el niño, niña o adolescente debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos:
- Ser menor de 18 años.
- Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
- Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.
- Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
Montos que entrega el subsidio
El Subsidio Familiar Automático entrega $22.601 por cada carga acreditada. Este monto puede aumentar a $45.202 si el causante es una persona con discapacidad.
El pago se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.
Revisa con tu RUT si eres beneficiario
Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUT y fecha de nacimiento del causante del beneficio en sufautomatico.gob.cl o haciendo clic en la imagen posterior.