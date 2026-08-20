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Sin postulación: Los 4 requisitos que debes cumplir para recibir el Subsidio Familiar Automático

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder a un monto de dinero sin necesidad de postulación. Revisa con tu RUT si eres beneficiario.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico que beneficia a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que forman parte del 40% más vulnerable de la población de acuerdo con el Registro Social de Hogares

Este subsidio se entrega de manera automática y sin necesidad de postulaciones a quienes cumplan con cuatro requisitos solicitados.

El Subsidio Familiar Automático tiene tres años de vigencia a partir de que se entrega por primera vez y se puede renovar por un nuevo periodo si mantiene los requisitos iniciales.

Requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático

Para acceder al Subsidio Familiar automático, el niño, niña o adolescente debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos:

  1. Ser menor de 18 años.
  2. Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
  3. Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.
  4. Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Montos que entrega el subsidio

El Subsidio Familiar Automático entrega $22.601  por cada carga acreditada. Este monto puede aumentar a $45.202 si el causante es una persona con discapacidad.

El pago se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUT y fecha de nacimiento del causante del beneficio en sufautomatico.gob.cl o haciendo clic en la imagen posterior.

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