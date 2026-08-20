Sin postulación: Los 4 requisitos que debes cumplir para recibir el Subsidio Familiar Automático

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder a un monto de dinero sin necesidad de postulación. Revisa con tu RUT si eres beneficiario.

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico que beneficia a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que forman parte del 40% más vulnerable de la población de acuerdo con el Registro Social de Hogares

Este subsidio se entrega de manera automática y sin necesidad de postulaciones a quienes cumplan con cuatro requisitos solicitados.

El Subsidio Familiar Automático tiene tres años de vigencia a partir de que se entrega por primera vez y se puede renovar por un nuevo periodo si mantiene los requisitos iniciales.





Requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático

Para acceder al Subsidio Familiar automático, el niño, niña o adolescente debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos:

Ser menor de 18 años. Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil. Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad. Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Montos que entrega el subsidio

El Subsidio Familiar Automático entrega $22.601 por cada carga acreditada. Este monto puede aumentar a $45.202 si el causante es una persona con discapacidad.

El pago se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUT y fecha de nacimiento del causante del beneficio en sufautomatico.gob.cl o haciendo clic en la imagen posterior.