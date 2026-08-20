Acusan que Carabineros obligó a dos estudiantes a desvestirse y hacer sentadillas en liceo de Quellón

Efectivos policiales se presentaron en el recinto educación tras el supuesto robo de un teléfono celular y habrían ordenado a dos jóvenes a sacarse la ropa y hacer sentadillas frente a sus compañeros.

Estudiantes del Liceo Rayen Mapu de Quellón, región de Los Lagos, acusaron una grave situación en medio de un procedimiento policial llevado a cabo por Carabineros.

El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto al interior del establecimiento educacional, donde, según la denuncia, funcionarios policiales habrían realizado revisiones corporales a estudiantes adolescentes que cursan segundo medio.

El procedimiento habría incluido el descenso de sus prendas de vestir, tras ser acusados del robo de un celular a un compañero, siendo expuestos los alumnos frente a otros estudiantes y funcionarios del colegio.





Tras el ingreso de efectivos de Carabineros, a uno de los estudiantes se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas, además de levantar su polera frente a otras personas presentes, según indicaron desde el Centro de Estudiantes a Biobio.

A otro segundo joven se le habría ordenado quitarse el pantalón, el polerón, la polera y las zapatillas. Posteriormente, se le habría instruido realizar sentadillas en ropa interior frente a sus compañeros.

Defensoría de la Niñez denunció el hecho en Fiscalía

La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos por lo ocurrido.

“Los antecedentes conocidos son de extrema gravedad, especialmente porque se trata de actuaciones atribuidas a agentes del Estado respecto de adolescentes y al interior de un establecimiento educacional”, señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

“Las policías tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento en que se vean involucrados, particularmente su dignidad e integridad física y psíquica”, agregó.

Por su parte, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través de su presidente Nacional, Mario Aguilar Arévalo, criticó que este episodio que “vulnera derechos más básicos y nos retrotrae a épocas muy oscuras de nuestro país. Esto no puede normalizarse”.

“Los efectivos policiales no pueden incurrir en este tipo de procedimientos. Requiere de una explicación de los altos mandos y un pronunciamiento de las más altas autoridades del país”, agregó.

La diputada Emilia Schneider por su parte anunció que recurrirá a la Superintendencia de Educación y a Carabineros para que investigue los hechos y se investigue si es que se cumplieron o no los protocolos.

“La seguridad nunca puede ser excusa para vulnerar los derechos de niños, niñas y jóvenes y eso lo tenemos que tener claro todas y todos. Por eso solidarizamos con la comunidad que está levantando estas denuncias, llamamos a todas las instituciones responsables a investigar cuanto antes estos hechos”, declaró.

Carabineros anuncia investigación administrativa

Contactados por CHV Noticias, desde Carabineros indicaron que la institución abrió una investigación administrativa ante los hechos, además de realizar una denuncia de oficio ante el hurto del celular que originó el procedimiento.