Las vacantes estarán abiertas hasta el próximo martes 25 de agosto.

Civiles pueden postular a distintos ofertas de empleo disponibles en Carabineros , luego que la institución abriera nuevas vacantes para trabajar a través de su página web, la Plataforma Única de Postulación.

Esta nueva tanda incluye un total de ocho ofertas, cuyas solicitudes ya están abiertas y permanecerán así hasta el próximo martes 25 de agosto.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo en Carabineros? Ofrecen sueldos de hasta $1,2 millones

Los cargos a los que puedes postular abarcan una amplia gama de funciones, que va desde técnicos hasta administrativos, pasando por no especializados:

Garzón (2)

Recepcionista

Asistente Contable

Auxiliar de Servicios Menores

Administrativo/a Contable

Encargado Mantención

Mantención y Electricista

Por otro lado, las remuneraciones varían según el puesto en particular, con sueldos que van desde los $621.979 hasta las $1.223.206.





Revisa algunas de las ofertas

Garzón

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: La Reina, región Metropolitana.

La Reina, región Metropolitana. Remuneración: $676.849

Recepcionista

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: La Reina, región Metropolitana.

La Reina, región Metropolitana. Remuneración: $676.849

Garzón

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: Santiago, región Metropolitana.

Santiago, región Metropolitana. Remuneración: $676.849

Asistente Contable

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: Santiago, región Metropolitana.

Santiago, región Metropolitana. Remuneración: $1.124.044

Auxiliar de Servicios Menores

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: Santiago, región Metropolitana.

Santiago, región Metropolitana. Remuneración: $621.979

Administrativo/a Contable

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: La Reina, región Metropolitana.

La Reina, región Metropolitana. Remuneración: $1.032.924

Encargado Mantención

Jornada: 42 horas semanales.

42 horas semanales. Lugar: La Reina, región Metropolitana.

La Reina, región Metropolitana. Remuneración: $801.535

Mantención y Electricista