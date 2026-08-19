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Carabineros ofrece trabajo con sueldos de hasta $1,2 millones: Cómo postular a las vacantes para civiles

Las vacantes estarán abiertas hasta el próximo martes 25 de agosto.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Civiles pueden postular a distintos ofertas de empleo disponibles en Carabineros, luego que la institución abriera nuevas vacantes para trabajar a través de su página web, la Plataforma Única de Postulación.

Esta nueva tanda incluye un total de ocho ofertas, cuyas solicitudes ya están abiertas y permanecerán así hasta el próximo martes 25 de agosto.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo en Carabineros? Ofrecen sueldos de hasta $1,2 millones

Los cargos a los que puedes postular abarcan una amplia gama de funciones, que va desde técnicos hasta administrativos, pasando por no especializados:

  • Garzón (2)
  • Recepcionista
  • Asistente Contable
  • Auxiliar de Servicios Menores
  • Administrativo/a Contable
  • Encargado Mantención
  • Mantención y Electricista

Por otro lado, las remuneraciones varían según el puesto en particular, con sueldos que van desde los $621.979 hasta las $1.223.206.

Revisa algunas de las ofertas

Garzón

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: La Reina, región Metropolitana.
  • Remuneración: $676.849

Recepcionista

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: La Reina, región Metropolitana.
  • Remuneración: $676.849

Garzón

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: Santiago, región Metropolitana.
  • Remuneración: $676.849

Asistente Contable

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: Santiago, región Metropolitana.
  • Remuneración: $1.124.044

Auxiliar de Servicios Menores

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: Santiago, región Metropolitana.
  • Remuneración: $621.979

Administrativo/a Contable

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: La Reina, región Metropolitana.
  • Remuneración: $1.032.924

Encargado Mantención

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: La Reina, región Metropolitana.
  • Remuneración: $801.535

Mantención y Electricista

  • Jornada: 42 horas semanales.
  • Lugar: La Reina, región Metropolitana.
  • Remuneración: $1.223.206
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