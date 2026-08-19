Carabineros ofrece trabajo con sueldos de hasta $1,2 millones: Cómo postular a las vacantes para civiles
Las vacantes estarán abiertas hasta el próximo martes 25 de agosto.
Civiles pueden postular a distintos ofertas de empleo disponibles en Carabineros, luego que la institución abriera nuevas vacantes para trabajar a través de su página web, la Plataforma Única de Postulación.
Esta nueva tanda incluye un total de ocho ofertas, cuyas solicitudes ya están abiertas y permanecerán así hasta el próximo martes 25 de agosto.
¿Cuáles son las vacantes de trabajo en Carabineros? Ofrecen sueldos de hasta $1,2 millones
Los cargos a los que puedes postular abarcan una amplia gama de funciones, que va desde técnicos hasta administrativos, pasando por no especializados:
- Garzón (2)
- Recepcionista
- Asistente Contable
- Auxiliar de Servicios Menores
- Administrativo/a Contable
- Encargado Mantención
- Mantención y Electricista
Por otro lado, las remuneraciones varían según el puesto en particular, con sueldos que van desde los $621.979 hasta las $1.223.206.
Revisa algunas de las ofertas
Garzón
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: La Reina, región Metropolitana.
- Remuneración: $676.849
Recepcionista
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: La Reina, región Metropolitana.
- Remuneración: $676.849
Garzón
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: Santiago, región Metropolitana.
- Remuneración: $676.849
Asistente Contable
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: Santiago, región Metropolitana.
- Remuneración: $1.124.044
Auxiliar de Servicios Menores
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: Santiago, región Metropolitana.
- Remuneración: $621.979
Administrativo/a Contable
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: La Reina, región Metropolitana.
- Remuneración: $1.032.924
Encargado Mantención
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: La Reina, región Metropolitana.
- Remuneración: $801.535
Mantención y Electricista
- Jornada: 42 horas semanales.
- Lugar: La Reina, región Metropolitana.
- Remuneración: $1.223.206