Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 20 de agosto.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago, Lo Prado, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, La Florida, Macul, La Cisterna y Las Condes.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 20 de agosto

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.