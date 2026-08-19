Quedan pocos días: SII fija plazo por cobro de Préstamo Solidario a un millón de personas

Este beneficio estatal fue creado durante la pandemia, sin embargo, la mayoría de los contribuyentes mantiene sus declaraciones de renta pendientes.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) tomó contacto con cerca de un millón de contribuyentes que adeudan montos por la solicitud del Préstamo Solidario.

Cabe señalar que este beneficio estatal fue creado durante la pandemia para apoyar a quienes vieron afectados sus ingresos. El dinero debía ser devuelto en cuatro cuotas anuales a través de la Operación Renta, sin embargo, la mayoría mantiene estas declaraciones pendientes.





SII y plazo límite para regular el Préstamo Solidario

Por esta razón, el SII llamó a estos contribuyentes a regularizar su situación antes del 31 de agosto y presentar los formularios de renta.

Se indicó que cuando este trámite esté completo, se podrá determinar cuánto debía pagar cada persona según los ingresos obtenidos durante el año correspondiente.

El SII también informó que si una persona no tuvo ingresos durante alguno de los años en que debía pagar una cuota, esta no será cobrada, ya que cada cuota no podía superar el 5% de los ingresos durante ese periodo.

Las personas que no regularicen su situación antes del 31 de agosto comenzarán a recibir boletines de cobro por las cuotas pendientes, las cuales incluirán los reajustes por IPC y los intereses correspondientes.

Por último, se señaló que por correo electrónico se informará cuándo estén disponibles los montos para ser consultados en su sitio web. Además, el pago podrá realizarse en el sitio del SII, a través de la Tesorería General de la República (TGR) y en bancos autorizados utilizando el respectivo cupón de pago.