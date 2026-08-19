Cortes de agua en Santiago entre hoy y mañana: Hay un sector de la capital estará sin servicio por 30 horas
Las interrupciones fueron informadas por la compañía a través de su plataforma web, detallando que en total serán seis las comunas con las zonas afectadas.
Aguas Andinas, empresa encargada del suministro de agua potable en buena parte de Santiago y sectores de la región Metropolitana, informó que habrá prolongados cortes del servicio entre hoy, miércoles 19, y mañana jueves 20 de agosto.
Las interrupciones fueron informadas por la compañía a través de su plataforma web, detallando que en total serán seis las comunas con las zonas afectadas.
En concreto, se trata de Huechuraba, Cerro Navia, Las Condes, Estación Central, Macul y El Bosque. Una de las particularidades es que uno de los cortes se extenderá por 30 horas.
Cortes de agua en Santiago entre hoy y mañana: Hay un sector de la capital estará sin servicio por más de 24 horas
Huechuraba
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 12:00 horas.
- Término y reposición de suministro: Miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas.
Cerro Navia
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 04:45 horas.
- Término y reposición de suministro: Miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas.
Las Condes
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas.
- Término y reposición de suministro: Jueves 20 de agosto a las 03:00 horas.
Estación Central
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas.
- Término y reposición de suministro: Miércoles 19 de agosto a las 23:00 horas.
Macul
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas.
- Término y reposición de suministro: Miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas.
El Bosque
- Inicio: Miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas.
- Término y reposición de suministro: Jueves 20 de agosto a las 21:00 horas.