Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este miércoles a las 13:25 horas en la región de Coquimbo.

Un sismo sacudió este miércoles 19 de agosto a la zona centro norte del país, donde el epicentro se registró en la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 13:25 horas a 7 km al noroeste de La Serena.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 50 kilómetros.