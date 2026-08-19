“Ser la novia es temporal…”: Cote López compartió ácido mensaje tras presunto quiebre de Gala Caldirola y Mago Jiménez

Cabe destacar que durante la noche de este martes, usuarios en redes sociales reportaron que Luis y Cote dejaron de seguirse en redes sociales.

Este miércoles, Cote López causó revuelo en redes sociales por una publicación que compartió días antes de que se diera a conocer el presunto quiebre entre Gala Caldirola y Luis Jiménez.

La pareja habría tenido una fuerte discusión a raíz de roces que Gala habría tenido con Cote, lo que terminó con Caldirola volviendo a Chile junto a su hija.





¿Qué compartió Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote compartió hace pocos días un ácido mensaje: “Ser la novia es temporal”.

En esa misma línea, agrega: “Pero ser la ex hermosa, divina, perfecta, educada, espléndida, crack, icónica, graciosa, ídola, bellísima e irremplazable, es para siempre”.

Cabe destacar que durante la noche de este martes, usuarios en redes sociales reportaron que Luis y Cote dejaron de seguirse en redes sociales.

Finalmente, la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló la noticia del presunto quiebre, informó que Gala estaría arribando a Chile junto a su hija durante la noche de este miércoles.

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