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“Ser la novia es temporal…”: Cote López compartió ácido mensaje tras presunto quiebre de Gala Caldirola y Mago Jiménez

Cabe destacar que durante la noche de este martes, usuarios en redes sociales reportaron que Luis y Cote dejaron de seguirse en redes sociales.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, Cote López causó revuelo en redes sociales por una publicación que compartió días antes de que se diera a conocer el presunto quiebre entre Gala Caldirola y Luis Jiménez.

La pareja habría tenido una fuerte discusión a raíz de roces que Gala habría tenido con Cote, lo que terminó con Caldirola volviendo a Chile junto a su hija.

¿Qué compartió Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote compartió hace pocos días un ácido mensaje: “Ser la novia es temporal”.

En esa misma línea, agrega: “Pero ser la ex hermosa, divina, perfecta, educada, espléndida, crack, icónica, graciosa, ídola, bellísima e irremplazable, es para siempre”.

Cabe destacar que durante la noche de este martes, usuarios en redes sociales reportaron que Luis y Cote dejaron de seguirse en redes sociales.

Finalmente, la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló la noticia del presunto quiebre, informó que Gala estaría arribando a Chile junto a su hija durante la noche de este miércoles.

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