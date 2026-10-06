De qué es la alerta meteorológica que ya rige en cuatro regiones del país
El organismo indicó que se esperan precipitaciones por hasta 55 milímetros en algunas zonas del centro del país.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones “moderadas a fuertes” en cuatro regiones del país.
El organismo señaló que la situación se debe a un sistema frontal pronosticado para las próximas horas en algunas zonas del país, específicamente en la parte central.
Las regiones bajo alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
Las precipitaciones comenzaron a registrarse durante la madrugada de este martes 6 y se extenderán hasta la tarde del miércoles 7 de octubre. A continuación, revisa la cantidad de agua que se espera caiga en cada zona.
De qué es la alerta meteorológica que ya rige en cuatro regiones del país: Regiones afectadas y montos de lluvia
Región de Coquimbo
- Litoral: 30-40 milímetros
- Cordillera costa: 25-35 milímetros
Región de Valparaíso
- Litoral: 40-50 milímetros
- Cordillera costa: 40-50 milímetros
- Precordillera y valles precordilleranos: 30-45 milímetros
Región Metropolitana
- Cordillera costa: 35-50 milímetros
- Valle: 30-40 milímetros
- Precordillera: 35-45 milímetros
Región de O’Higgins
- Litoral: 30-40 milímetros
- Cordillera costa: 45-55 milímetros
- Valle: 40-50 milímetros
- Precordillera: 40-50 milímetros
Alerta de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar
Según el Sistema de Alerta Meteorológica, una alerta implica el pronóstico de un fenómeno “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas“.
Al respecto, la recomendación de la DMC es “mantenerse informado de la evolución y seguir las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios”.