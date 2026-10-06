El organismo indicó que se esperan precipitaciones por hasta 55 milímetros en algunas zonas del centro del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones “moderadas a fuertes” en cuatro regiones del país.

El organismo señaló que la situación se debe a un sistema frontal pronosticado para las próximas horas en algunas zonas del país, específicamente en la parte central.

Las regiones bajo alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Las precipitaciones comenzaron a registrarse durante la madrugada de este martes 6 y se extenderán hasta la tarde del miércoles 7 de octubre. A continuación, revisa la cantidad de agua que se espera caiga en cada zona.





De qué es la alerta meteorológica que ya rige en cuatro regiones del país: Regiones afectadas y montos de lluvia

Región de Coquimbo

Litoral: 30-40 milímetros

Cordillera costa: 25-35 milímetros

Región de Valparaíso

Litoral: 40-50 milímetros

Cordillera costa: 40-50 milímetros

Precordillera y valles precordilleranos: 30-45 milímetros

Región Metropolitana

Cordillera costa: 35-50 milímetros

Valle: 30-40 milímetros

Precordillera: 35-45 milímetros

Región de O’Higgins

Litoral: 30-40 milímetros

Cordillera costa: 45-55 milímetros

Valle: 40-50 milímetros

Precordillera: 40-50 milímetros

Alerta de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica, una alerta implica el pronóstico de un fenómeno “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas“.

Al respecto, la recomendación de la DMC es “mantenerse informado de la evolución y seguir las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios”.