Senapred declara alerta amarilla en Lo Barnechea por crecida de río

La Dirección Regional del Senapred decidió activar esta alerta, vigente a contar de hoy (martes 6 de octubre) y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Este martes, a través de sus distintos canales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), informó que se declaró alerta amarilla en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

Esto se dio por la crecida del río Molina. “De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Molina antes junta San Francisco ubicada en la comuna de Lo Barnechea, ha alcanzado valores de umbral amarillo y presenta una tendencia al alza en las próximas horas”.





En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred decidió activar esta alerta, vigente a contar de hoy (martes 6 de octubre) y hasta que las condiciones así lo ameriten.