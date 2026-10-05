Adultos mayores que vayan cumplir su aniversario de matrimonio número 50 pueden acceder al Bono Bodas de Oro, el que se entrega por única vez y sin necesidad de postulación.

El Bono Bodas de Oro aumentó su monto desde el 1 de octubre de 2026, beneficiando a los matrimonios que cumplen 50 años de casados y que reúnen una serie de requisitos establecidos por ley.

El reajuste corresponde a un 4,1%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

El beneficio es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y se entrega por una sola vez, dividido en partes iguales entre ambos cónyuges.





¿Cuánto entrega el Bono Bodas de Oro?

El beneficio entregaba $463.166 mil pesos, pero desde octubre de 2026 el Bono Bodas de Oro entrega un total de $482.295 por pareja .

El monto se divide en partes iguales, por lo que cada cónyuge recibe $241.148 aproximadamente.

Cabe señalar que el aporte se entrega una sola vez y debe ser solicitado por ambos integrantes del matrimonio.

Requisitos para recibir el bono

Para acceder al Bono Bodas de Oro, el matrimonio debe cumplir con los siguientes requisitos:

Haber cumplido 50 años de matrimonio.

No encontrarse separados ni divorciados.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un Establecimiento de Larga Estadía para

Personas Mayores (ELEAM), reconocido por la autoridad correspondiente.

Acreditar residencia en Chile durante cuatro años dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo solicitar el pago del Bono Bodas de Oro?

Las parejas que cumplan con los requisitos tienen un plazo de un año desde la fecha en que cumplen su aniversario número 50 para solicitar el beneficio.

El trámite se puede realizar de dos formas:

Videoatención

Ingresar a la Sucursal Virtual de ChileAtiende.

Completar los datos solicitados y realizar la prueba técnica.

Iniciar la videoatención con un ejecutivo.

Tener a mano una copia de la cédula de identidad por ambos lados de cada cónyuge.

Si desean recibir el pago mediante depósito, deberán entregar los datos de sus cuentas bancarias.

De manera presencial