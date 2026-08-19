Carabineros activa protocolo preventivo por caso de tuberculosis en Comisaría de La Serena

Este caso se suma a la confirmación de un adolescente de 14 años en la región del Biobío.

Este miércoles, Carabineros activó un protocolo sanitario preventivo en la 6° Comisaría de Las Compañías, en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo.

Esto se debe a que una mujer detenida durante la tarde del martes fuera confirmada con tuberculosis activa. Según indicó Diario El Día, la detenida mantenía una orden judicial vigente.

Luego de las diligencias correspondientes y revisar sus antecedentes médicos, se confirmó su condición de salud, por lo que la entidad policial adoptó medidas para prevenir eventuales riesgos para funcionarios y otras personas en la unidad.





Se hizo sanitización preventiva de los calabozos

Carabineros dispuso que los nuevos detenidos fueran trasladados a la 1ª Comisaría de La Serena, mientras se gestiona la verificación de la condición médica de la mujer y la obtención de elementos de protección para el personal policial.

También se realizó una sanitización preventiva de los calabozos de la 6ª Comisaría, utilizando cloro.

Confirman casos de tuberculosis en el Biobío

La Seremi de Salud del Biobío confirmó el martes un caso de tuberculosis en un estudiante de 14 años de un establecimiento de Concepción.

Se agregó que a pesar de este diagnóstico, no se llegó a la necesidad de suspensión de clases en el colegio al que asiste el adolescente.

¿Qué es la tuberculosis?

De acuerdo a lo que informa el Ministerio de Salud en su sitio web, la tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero puede comprometer cualquier órgano.

“Es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch. Esta enfermedad ha causado efectos devastadores en el mundo causando millones de muertes, siendo llamada ‘La peste blanca’ durante el siglo XIX”, se agregó.

Esta enfermedad se puede transmitir por la inhalación de microgotas provenientes de la tos o el estornudo de una persona enferma. Si no es tratada de manera oportuna y adecuada puede causar daños permanentes en los pulmones o incluso la muerte.