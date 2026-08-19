Ángel Parra Trío celebrará los 30 años de “Piscola Standards” con concierto y edición especial en vinilo

El músico nacional conmemorará las tres décadas de uno de los discos más importantes de su carrera con un show único en el Teatro CA660, donde interpretará el álbum completo y presentará una edición limitada en doble vinilo.

Ángel Parra Trío celebrará los 30 años de “Piscola Standards”, emblemático álbum publicado en 1996 y considerado una de las grabaciones fundamentales en la trayectoria del guitarrista nacional Ángel Parra Orrego y de la escena del jazz chileno.

La conmemoración tendrá como evento principal un concierto único el viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes , donde la agrupación interpretará por primera vez en vivo el disco completo.

La presentación contará con Ángel Parra en guitarra, Nahuel Blanco en contrabajo, Ignacio Rocco en batería y Mauricio Ruz en piano, formación que llevará nuevamente al escenario un trabajo que ayudó a acercar el jazz a nuevas audiencias mediante una mezcla de tradición, identidad local y una mirada contemporánea.

“Piscola Standards” tendrá una edición especial en vinilo

Como parte de los festejos, el álbum regresará en una edición limitada de lujo en formato doble vinilo, realizada de manera independiente bajo el sello Run Run Discos y fabricada por Selknam Pressing.

La nueva versión fue producida en 45 RPM, decisión que, según explicó Ángel Parra, apunta a conseguir la mejor calidad de sonido posible y recuperar la particular sonoridad de una grabación realizada originalmente con pocos micrófonos y sin cables.

“Es una edición muy bella en 45 RPM, porque decidimos que el público se merece el mejor sonido. Este disco tiene una sonoridad muy particular, porque fue grabado con muy pocos micrófonos y sin cables, es mi versión de un unplugged con repertorio de los más importantes compositores que me han influenciado”, señaló el músico.

La edición limitada estará disponible para su compra durante las presentaciones en vivo que formen parte de la celebración.

La antesala al concierto de Ángel Parra Trío

Las actividades por los 30 años de “Piscola Standards” comenzaron con un showcase íntimo en Audiomusica, instancia pensada como antesala al concierto principal y para acercar el repertorio del álbum a seguidores históricos, músicos, estudiantes y nuevas generaciones.

El concierto aniversario de “Piscola Standards” se realizará el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

Las entradas se encuentran disponibles a través de CorpArtes y Ticketplus.