“Está a punto de destaparse”: Manager de Gala Caldirola lanza polémica indirecta tras presunto quiebre con Mago Jiménez
Suro Solar, quien también es el mejor amigo de Gala, publicó un enigmático mensaje luego de que se diera a conocer el presunto quiebre.
Este miércoles, Suro Solar encendió la polémica tras compartir una serie de mensajes en sus redes sociales, tras el presunto quiebre de Gala Caldirola y Luiz Jiménez.
Suro no solo es el manager de Gala, sino que también es su mejor amigo y ambos han recalcado en múltiples oportunidades que se consideran familia.
¿Qué dijo Suro Solar?
A través de su cuenta de Instagram, Suro señaló: “Yo viendo la c… que está a punto de destaparse”.
En esa misma línea, agregó: “Ni perdón ni olvido. Mientras más conozco a las personas, más amo a los animales. Hay personas que deberían estar internadas y no sacarlas nunca de ahí”.
Aunque no dio detalles sobre a quién iban dirigidos sus comentarios, las publicaciones se dan luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez reportara que hubo roces entre Gala y Cote mientras esta última estuvo en Qatar.
La empresaria acompañaba a su hijo menor, Luis, a instalarse en la casa de su padre, donde vivirá una temporada.
Gala y Mago habrían tenido una fuerte discusión que terminó con ella viajando a Chile junto a su hija, mientras que Jiménez y López se dejaron de seguir en redes sociales.
Finalmente, Caldirola llegaría a Chile durante la noche de este miércoles, según detalló Gutiérrez.