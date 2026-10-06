06/ 10/ 2026 14:15

“Morocho” flotó río abajo en el Mapocho y terminó saliendo por su propia cuenta

Mucha preocupación generó un perro que quedó atrapado en el río Mapocho, que aumentó notoriamente su caudal tras las precipitaciones que han caído en la región Metropolitana. Según se indicó, el animal vivía en la ladera del río junto a una persona en situación de calle. Finalmente y tras un intenso operativo que estuvo liderado por la Municipalidad de Santiago, “Morocho”, que en un momento fue arrastrado por la corriente, salió por su propia cuenta, donde fue atendido por veterinarios.