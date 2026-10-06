Fiscalía confirma que Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel, está en calidad de imputado en trama por nombramientos judiciales

La fiscal Claudia Perivancich precisó que la arista, derivada del caso Audio, aún no ha sido formalizada ante un tribunal.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, afirmó que el embajador de Chile, Gabriel Zaliasnik, está en calidad de imputado en la investigación de una de las tramas del caso Audio.

Al respecto, la persecutora señaló que “es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no han sido formalizadas“.

Lo anterior responde a las indagatorias por presuntas irregularidades en nombramientos en el Poder Judicial.





Lo que declaró Hermosilla sobre Zaliasnik

La indagatoria contra el actual embajador se abrió en junio, luego de que parlamentarios presentaran una denuncia basada en chats entre Zaliasnik y el abogado Luis Hermosilla, principal imputado del caso Audio, revelados por Reportea.

En agosto, el propio Hermosilla declaró ante la Fiscalía que él, Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso formaban un grupo que analizaba candidaturas para cargos judiciales, según consignó Bío Bío.

“Con Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales”, afirmó ante Perivancich y la fiscal Paola Castiglione.

En la misma diligencia, Hermosilla sostuvo que el ahora diplomático tenía más contactos que él en el poder judicial: “Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema“.

Hasta el momento, ni desde La Moneda ni el propio embajador se han referido al anuncio de la fiscal.