Abren investigación contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras chats con Hermosilla

Gabriel Zaliasnik, nombrado la semana pasada por el presidente Kast, será investigado por Fiscalía por una serie de conversaciones telefónicas con el abogado Luis Hermosilla.

El Ministerio Público confirmó este miércoles que abrió una investigación en contra del recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

Esto, luego de una denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri del Partido Socialista, en el marco del Caso Hermosilla.

La acción judicial fue ingresada el 8 de junio, tras una publicación de Reportea, la cual reveló conversaciones telefónicas entre Zaliasnik y el abogado Luis Hermosilla, el principal imputado de la causa.

Entre los delitos que los legisladores solicitan investigar se encuentran la malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Las acusaciones contra embajador Zaliasnik

Según la indagación periodística, los antecedentes apuntan a una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada.

Asimismo, los chats evidenciarían una supuesta intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables ante los tribunales de alzada.

Finalmente, el documento acusa pedidos de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, ejecutados de forma clandestina y sin contar con orden judicial, como a Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez.

Reacciones de Cicardini y Manouchehri

“Las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían a su nuevo embajador en Israel apuntan a un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones en el Poder Judicial y espionaje político“, declaró la senadora Daniella Cicardini.

“Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones”, advirtió. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado”.

“Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios”. A juicio del parlamentario, “esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional“.