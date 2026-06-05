“Una decisión gravísima”: Comunidad Palestina rechazó nombramiento de embajador de Chile en Israel

Desde la Comunidad Chilena de Israel, en tanto, aseguraron que el nuevo embajador reconstruirá “lo que el discurso de odio instaurado en el aparato estatal de Boric destruyó”.

La Comunidad Palestina de Chile rechazó el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como nuevo embajador de Chile en Israel y pidió formalmente al Gobierno dejar “sin efecto” la decisión.

“Se trata de una decisión gravísima, contraría al interés nacional, incoherente con la histórica defensa chilena del derecho internacional y profundamente ofensiva para los cientos de miles de chilenos de origen palestino”, advirtieron.

Junto con ello, señalaron que “no estamos ante una persona que simplemente manifiesta simpatía por Israel, estamos ante alguien que ha estigmatizado a la Comunidad Palestina en Chile (…) y defendido posiciones favorables a la anexión y colonización de territorio palestino ocupado“.

“No se trata de importar un conflicto extranjero”, aclararon, “se trata de defender la dignidad de ciudadanos chilenos, la coherencia de nuestra política exterior y el principio elemental de que ningún Estado puede actuar al margen del derecho sin consecuencias“.

Finalmente, apuntaron a que Chile “debe estar del lado del derecho internacional, de la justicia y de la paz; no del lado de la ocupación, la colonización y la impunidad“.





Comunidad Chilena de Israel apuntó contra Boric

Desde la Comunidad Chilena de Israel calificaron el nombramiento como un “acto de reparación”, en directa alusión a la decisión del expresidente Boric de llamar a consulta al embajador de Chile en Israel tras los bombardeos que protagonizaron contra un campo de refugiados en Gaza en 2023.

“El expresidente Boric logró instrumentalizar la figura del embajador como un arma contra el gobierno de Israel y, en ese aliento, contra los más de 10 mil chilenos que vivimos aquí, a quienes él calificó, en un acto de obsesión personal, como ‘genocidas'”.

“Vuelve entonces a Tel Aviv a reencarnarse la dignidad del embajador de Chile en la persona del destacado abogado Gabriel Zaliasnik. La elección del presidente José Antonio Kast no podría haber sido mejor“, expresaron.

“¿Quién más apropiado que un destacado hombre público chileno, con un vínculo entrañable con Israel, para reconstruir lo que el discurso de odio instaurado en el aparato estatal de Boric destruyó?”, manifestaron en una misiva.





Quién es el nuevo embajador de Chile en Israel

Fue este jueves cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la designación de Zaliasnik en Israel, resaltando tanto él como los otros diplomáticos asignados “ya recibieron sus respectivos beneplácitos”.

Zaliasnik es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez; una figura de alto perfil público que entre 2006 y 2010 presidió la Comunidad Judía de Chile.

También es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, consejero del Colegio de Abogados y fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile.

En su cuenta en X, agradeció “la confianza” del Presidente Kast, que dijo que asumirá “con fuerza y esperanza”. “Cuidaremos la relación bilateral estratégica de más de 70 años”, adelantó.

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, calificó el nombramiento como “un paso importante para fortalecer los vínculos entre nuestros países tras más de dos años sin embajador”, y le deseó “mucho éxito” en su labor.